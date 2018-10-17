GeForce RTX 2070 мощнее GTX 1080

В интернете появились детальные тесты видеокарты GeForce RTX 2070, которая, как оказалось, лишь немного мощнее GTX 1080. Если судить по среднему количеству кадров во всех играх, то преимущество составляет 2-3 кадра в секунду, что совершенно не существенно по нынешним меркам. При этом, карта нового поколения стоит заметно дороже своего основного конкурента. Взамен вы получаете лишь технологию RTX, которая немного улучшает картинку в тех играх, которые эту технологию поддерживают. Стоит ли переплачивать заметную сумму денег за то, чтобы получить прирост в 5%? Если вы покупаете новую карту для своего компьютера, то есть собираете его с нуля, то конечно. Вы покупаете немного запаса по мощности, плюс современные технологии. Всем же владельцам старых карт нет совершенно никакого смысла обновляться.