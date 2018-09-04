GeForce RTX 2080 Ti на треть мощнее 1080 Ti

Новые видеокарты GeForce RTX 2080 Ti от компании NVIDIA получились весьма интересными, но данных об их производительности в сети практически нет. Благо, постепенно появляются некоторые утечки от тех СМИ, которые уже получили инженерный вариант и провели детальные тесты. Оказалось, что новые карты на 30-35% мощнее предыдущего поколения. Тесты проводились в режиме 4К и там заметно, что количество кадров на секунду резко перешагнуло за 60. На 1080 Ti ранее получить заветные кадры на данном разрешении на максимальных настройках графики было невозможно, теперь же можно будет играть с комфортом. Правда, если у вас нет 4К монитора и вы пока не планируете его покупать, то предыдущее поколение остается отличным приобретением. Еще и цены на него скоро немного упадут, что тоже приятно.