GeIL объявляет о выпуске памяти ORION Phantom Gaming Edition совместно с ASRock

Компания GeIL, одна из ведущих мировых производителей компонентов для ПК совместно с ASRock, сегодня объявляет о выпуске модули памяти DDR4 ORION Phantom Gaming Edition. Этот новый продукт обеспечивает частоты от 2666 МГц до 3600 МГц, чтобы обеспечить лучшую производительность для заядлых геймеров, создателей видеоконтента и сборщиков ПК.

В соответствии со строгим процессом проверки память ORION Phantom Gaming Edition полностью совместима с материнскими платами серии ASRock Phantom Gaming, включая новейшие высокопроизводительные модели B550 PG Velocita, Z490 PG Velocita, Z490 Phantom Gaming-ITX / TB3 и другие.

Доступны как отдельные модули на 32 ГБ, так и двухмодульные комплекты с максимальной емкостью 64 ГБ. Модули ORION обеспечивают скорость до 3600 МГц при CL16 с напряжением от 1,2 В до 1,35 В в зависимости от выбора модуля.Память оснащена радиаторами примерно стандартной высоты и совместима с большинством корпусов ПК.

Комментарии и отзывы GeIL ORION Phantom Gaming Edition
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