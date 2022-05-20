GeIL представила модули памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore с встроенными вентиляторами

Компания GeIL объявила о выпуске новой игровой памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore.

Модули памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore отличаются уникальными дизайном с радиатором и активным охлаждения с двумя встроенными вентиляторами, а также полностью настраиваемой подсветкой RGB.

Представлены модули в титаново-сером и ледниково-белом цветовом исполнении. Два охлаждающих вентилятора расположены в радиаторе.

Модули памяти предлагают тактовые частоты от 4800 МГц до 6600 МГц, емкость 32 ГБ (2 по 16 ГБ) и 64 ГБ (2 по 32 ГБ). Задержка CAS составляет CL от 34 до 40. Рабочее напряжение 1,1 - 1,35 Вт. GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore поддерживают технологию разгона Intel XMP 3.0.

На игровую память GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Стоимость памяти не раскрыта.
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