GeIL представила модули памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore с встроенными вентиляторами

Компания GeIL объявила о выпуске новой игровой памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore.

Модули памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore отличаются уникальными дизайном с радиатором и активным охлаждения с двумя встроенными вентиляторами, а также полностью настраиваемой подсветкой RGB.

Представлены модули в титаново-сером и ледниково-белом цветовом исполнении. Два охлаждающих вентилятора расположены в радиаторе.

Модули памяти предлагают тактовые частоты от 4800 МГц до 6600 МГц, емкость 32 ГБ (2 по 16 ГБ) и 64 ГБ (2 по 32 ГБ). Задержка CAS составляет CL от 34 до 40. Рабочее напряжение 1,1 - 1,35 Вт. GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore поддерживают технологию разгона Intel XMP 3.0.

На игровую память GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Стоимость памяти не раскрыта.