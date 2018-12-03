GeIL представила новую память Super Luce RGB Sync

Компания GeIL официально представила новые комплекты памяти семейства Super Luce RGB Sync, который многим пользователям позволят собрать не только производительный, но и очень стильный компьютер. Наборы отличаются друг от друга частотой — у топовой линейки она достигает невероятных 4133 МГц, у «середнячка» частота составляет 3600 МГц, а у младшей модели частота 3200 МГц. Все планки памяти этой линейки оснащены красивой RGB подсветкой, которая освещает ваш корпус и делает начинку более привлекательной. Помимо этого, если у вас в корпусе уже имеется подсветка на других компонентах, то она будет синхронизироваться — поддерживаются системы ASUS Aura, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome. Продаваться память будет в двух цветовых вариантах — в черном и белом исполнении радиатора.