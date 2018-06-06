GeIL представили игровую память Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance

2018-06-06, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - GeIL Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance; [44]
GeIL (Golden Emperor International Ltd.), один из ведущих мировых производителей компонентов для ПК и периферии, представляет игровую оперативную память Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance с элементами военного камуфляжа в дизайне и светодиодной RGB-подсветкой. В сочетании с материнскими платами Asus TUF Gaming, новинка станет оптимальным выбором для большинства геймеров. Модули памяти отличаются не только оригинальным дизайном, напоминающим решетку радиатора с RGB-подсветкой, но и широкой совместимостью, непревзойденной надежностью и эффективностью.

Работая над новым продуктом, инженеры GeIL всегда задают себе вопрос: «Что мы можем предложить геймеру?» Лучше всего описать очередную новинку можно такими словами: визуальные эффекты, широкая совместимость и невероятная надежность. Память, созданная GeIL в сотрудничестве с TUF Gaming Alliance, – оптимальный выбор для большинства геймеров, моддеров и сборщиков ПК. Яркая подсветка уже давно стала неотъемлемой частью любой игровой системы, а учитывая, что боковые панели современных корпусов все чаще делают из закаленного стекла, решение оснастить планки памяти светодиодами вполне естественно. Материнская плата, процессорный кулер, корпусные вентиляторы, видеокарта и модуль DRAM – всё в корпусе теперь оборудовано RGB-подсветкой. Игровая память обеспечивает максимальную совместимость в сочетании с Asus Aura и устройствами TUF Gaming Alliance. GeIL гарантирует пользователям стабильную и беспроблемную работу памяти с материнскими платами Asus RGB.

Игровая память GeIL Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance украшена стилизованной черной решеткой радиатора с паттерном в духе военного камуфляжа, разработанным Asus, который идеально соответствует дизайну материнских плат Asus TUF Gaming. Кроме того, светодиодная RGB-подсветка памяти поддерживается материнскими платами Asus TUF Gaming и может быть синхронизирована с
устройствами Asus Aura. Благодаря этому можно выбирать один из 12 эффектов подсветки: статическая, дыхание, цветовой цикл, радуга, комета, точка-тире, волна, светящийся йойо, звездная ночь, стробоскоп, смарт и музыка. Геймеры также смогут настроить каждый из эффектов в соответствии со своей системой. RGB-подсветка – это больше не бессмысленно мигающие светодиоды, а полностью настраиваемый эффект.

Память Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance доступна в нескольких вариантах, работающих с тактовой частотой от 2400 МГц до 3200 МГц. Серия подойдет для большинства геймеров и совместима с 13 материнскими платами Asus, релиз которых состоится в ближайшее время, включая новейшие платформы Intel, такие как Z370/X470/H370/B360/H310. Память прошла испытание GeIL DYNA 4 SLT DRAM IC. Результаты подтверждают, что она обеспечивает максимальную поддержку геймерам, позволяющую им сосредоточиться на своей миссии на поле боя, а не беспокоиться о возможных сбоях системы, вызванных нестабильностью работы памяти.

Характеристики памяти Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance

Форм-факторLONG DIMM
Поколение DDRDDR4
Частота 2400 МГц – 3200 МГц
Объем комплекта 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ
Объем модуля 4 GB/8GB/16GB
Канал одинарный/двойной
CAS-латентность CL 15~19
Рабочее напряжение 1.2~1.35 В
Совместимость Поддержка RGB-интерфейса на соответствующих материнских платах
Дополнительная технология Intel XMP 2.0
Гарантия Пожизненная гарантия GeIL
Страна происхождения Разработано и произведено на Тайване
Увидеть Super Luce RGB SYNC TUF Gaming Alliance можно будет на стендах GeIL и Asus на выставке Computex в Тайбэе (Тайвань). Мероприятие проходит со вторника, 5 июня, по пятницу, 9 июня 2018 года в выставочном зале TWTC Nangang. На стенде №I0818 GeIL продемонстрирует полную линейку своих новаторских и уникальных продуктов, а флагманские игровые устройства компании обязательно привлекут внимание посетителей Computex Taipei 2018.

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