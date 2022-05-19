GeIL выпустила оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore с активным охлаждением

GeIL объявила о выпуске своих комплектов игровой памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore с высокочастотными модулями в диапазоне от 4800 МГц до 6600 МГц и доступными в больших комплектах емкостью от 32 ГБ до 64 ГБ. Уникальный дизайн теплораспределителя отличается активным охлаждением и захватывающими эффектами RGB-подсветки. Он доступен в цветовой гамме: титаново-серый или ледниково-белый.

Игровая память GeIL EVO V DDR5 RGB предлагает непревзойденную производительность и стабильность, чтобы удовлетворить интенсивный спрос хардкорных геймеров и оверклокеров на новейших платформах Intel. Компания GeIL разработала революционное решение для охлаждения модулей EVO V, которое объединяет потрясающую световую полосу RGB и два микровентилятора охлаждения в единый литой алюминиевый теплозащитный экран.

Два охлаждающих вентилятора расположены в верхнем правом и левом углах теплозащитного экрана и обеспечивают дополнительный поток воздуха. Теплозащитный экран с двумя вентиляторами рассеивает примерно на 45% больше тепла, чем традиционный.

Встроенная функция ECC обеспечивает активное исправление ошибок для улучшения целостности данных и повышения производительности и стабильности памяти. В каждом модуле используются строго отсортированные микросхемы памяти, обеспечивающие превосходную целостность сигнала и надежность работы системы. Игровая память GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore с пожизненной гарантией будет доступна в июле в крупных розничных магазинах по всему миру с частотой от 4800 до 6600 МГц.
ATP Electronics выпустила промышленные твердотельные накопит…
ATP Electronics выпустила промышленные твердотельные накопитATP Electronics, мировой лидер в области специализированных устройств для хранения данных, выпустила твер…
ZALMAN представила премиальные радиаторы для памяти ZALMAN A…
ZALMAN представила премиальные радиаторы для памяти ZALMAN AКомпания ZALMAN представила ZM_MH10, специальный набор радиаторов для модулей памяти, совместимый со стан…
GeIL выпустила оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore с …
GeIL выпустила оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore с GeIL объявила о выпуске своих комплектов игровой памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore с высокочастотными модуля…
G.Skill представила комплект памяти Trident Z5 со сверхнизко…
G.Skill представила комплект памяти Trident Z5 со сверхнизкоG.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых п…
G.Skill выпускает память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью д…
G.Skill выпускает память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью дG.Skill выпускает первую память Ripjaws DDR5 SO-DIMM со скоростью до 5200 МГц. …
TEAMGROUP представила оперативную память ELITE U-DIMM DDR5 с…
TEAMGROUP представила оперативную память ELITE U-DIMM DDR5 сКомпания TEAMGROUP объявила сегодня об обновлении стандартной памяти TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5. Стандар…
Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5…
Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5Sabrent представил высокопроизводительные модули памяти DDR5 с малой задержкой 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR5-U…
CORSAIR представил комплекты оперативной памяти Vengeance DD…
CORSAIR представил комплекты оперативной памяти Vengeance DDCORSAIR, мировой лидер в области компонентов предназначенных для геймеров, объявила сегодня о пополнении …
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor