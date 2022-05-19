GeIL выпустила оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore с активным охлаждением

Игровая память GeIL EVO V DDR5 RGB предлагает непревзойденную производительность и стабильность, чтобы удовлетворить интенсивный спрос хардкорных геймеров и оверклокеров на новейших платформах Intel. Компания GeIL разработала революционное решение для охлаждения модулей EVO V, которое объединяет потрясающую световую полосу RGB и два микровентилятора охлаждения в единый литой алюминиевый теплозащитный экран.
Два охлаждающих вентилятора расположены в верхнем правом и левом углах теплозащитного экрана и обеспечивают дополнительный поток воздуха. Теплозащитный экран с двумя вентиляторами рассеивает примерно на 45% больше тепла, чем традиционный.
Встроенная функция ECC обеспечивает активное исправление ошибок для улучшения целостности данных и повышения производительности и стабильности памяти. В каждом модуле используются строго отсортированные микросхемы памяти, обеспечивающие превосходную целостность сигнала и надежность работы системы. Игровая память GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore с пожизненной гарантией будет доступна в июле в крупных розничных магазинах по всему миру с частотой от 4800 до 6600 МГц.