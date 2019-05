Gearbox выпустит дополнение для Borderlands 2, чтобы закрыть сюжетную дыру

Разработчики из Gearbox планируют подготовить фанатов к релизу Borderlands 3, и выпустить сюжетное дополнение для второй части.

Если верить PlayStation Lifestyle, вышедшая в 2012 году Borderlands 2 получит DLC, которое закроет сюжетную дыру между событиями сиквела и третьей «борды». Похоже, что сценаристы Gearbox сделали слишком большой шаг вперед по временной линии, и теперь им нужно объяснить, как мир Borderlands 3 докатился до такой жизни.

Дополнение назовут Commander Lilith and the Fight for Sanctuary. Источник не рассказал деталей, но, похоже, история сконцентрируется на Лилит, играбельном персонаже из первой Borderlands, которая также участвовала в событиях Borderlands 2 и появится в Borderlands 3. О дате релиза в утечке также не говорится, но геймерам стоит ждать анонс на E3 2019. Напомним, что Borderlands 3 выйдет уже 13 сентября на PlayStation 4, Xbox One и PC в Epic Games Store.