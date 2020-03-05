Gears of War получит обновление для консоли Xbox Series X

Gears of War компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица. Разработчик Epic Games планирует вывести игру на новую консоль. Новое обновление гарантирует пользователям старой версии игры использовать возможности нового обордования.

Так как новая консоль будет очень требовательна, разработчики готовят новое обновление, которое обеспечит высокую визуальную производительность. В данный момент игра доступна на платформах Xbox One и Windows. PlayStation 4 может последовать за примером Microsoft и последовать таким же путем.