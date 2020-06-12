Geil представила оперативную память Orion DDR4

Geil анонсировала наборы памяти Orion DDR4. Оперативная память доступна в комплектах с 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб. А также есть два цвета исполнения: Racing Red или Titanium Grey.

Модули памяти Geil Orion являются сбалансированным выбором для игр и работы. Geil Orion DDR4 имеет разные частотные характеристики 2666/3000/3200/3600/4000 МГц. Памятm обладает низкой задержкой и рабочим напряжением 1,2 В или 1,35 В.

Радиатор придает модулям стильный вид, а высота конструкции позволяет легко разместить систему охлаждения любого размера. Geil Orion DDR4 не имеют RGB подсветки. XMP 2.0 профиль позволяет в один клик разогнать память.

Компания Geil выпустила еще и специальное издание для процессоров AMD Ryzen Orion AMD Edition. Стоимость комплектов памяти Geil Orion DDR4 не подтверждена.