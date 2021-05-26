Geil разрабатывает память DDR5 с частотой 7200 МГц

Geil DDR5 предложит высокую скорость начиная с 4800 МГц (CL40), также производитель разрабатывает наборы памяти с частотой 6000 МГц (CL32), 6400 МГц (CL32), 6800 МГц (CL36) и 7200 МГц (CL36). Такая скорость работы памяти вполне ожидаема, так как на DDR4 памяти уже достигнут разгон до 7200 МГц.
Компания Geil уже анонсировала новое поколение памяти стандарта DDR5. Ожидается, что игровая память Polaris RGB поступит в продажу в 4 квартале 2021 года, что совпадает с выпуском платформы Alder Lake от Intel. Наборы памяти Geil DDR5 будут доступны емкостью от 16 ГБ до 128 ГБ.