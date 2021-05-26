Geil разрабатывает память DDR5 с частотой 7200 МГц

Компания Geil уже анонсировала новое поколение памяти стандарта DDR5. Ожидается, что игровая память Polaris RGB поступит в продажу в 4 квартале 2021 года, что совпадает с выпуском платформы Alder Lake от Intel. Наборы памяти Geil DDR5 будут доступны емкостью от 16 ГБ до 128 ГБ.

Geil DDR5 предложит высокую скорость начиная с 4800 МГц (CL40), также производитель разрабатывает наборы памяти с частотой 6000 МГц (CL32), 6400 МГц (CL32), 6800 МГц (CL36) и 7200 МГц (CL36). Такая скорость работы памяти вполне ожидаема, так как на DDR4 памяти уже достигнут разгон до 7200 МГц.
Комментарии и отзывы Geil DDR5
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