Геймеры не играют в эксклюзивы PlayStation 5

Трудно поверить, но год назад Sony официально выпустила PlayStation 5. Несмотря на серьезные проблемы с поставками, примерно 13 миллионов игроков смогли заполучить консоль нового поколения. И большинство из этих игроков, что совершенно удивительно, используют свою консоль, чтобы играть в, барабанная дробь, в Fortnite.Сегодня утром в блоге PlayStation босс Sony Interactive Entertainment Джим Райан назвал 10 самых популярных игр для PS5 за первый год существования консоли. Fortnite, бесплатная игра и одно из самых популярных цифровых социальных пространств на планете, заняла первое место. Но есть и другие сюрпризы. Вот полный список:

FortniteCall of Duty: Black Ops Cold WarFIFA 21NBA 2K21Assassin’s Creed ValhallaDestiny 2MLB the Show 21Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesDemon’s SoulsNBA 2K22Важное уточнение: рейтинг основан на совокупном количестве часов, сыгранных игроками, а не на общем количестве игроков (по словам Райана, игроки PS5 наработали в общей сложности 4,6 миллиарда часов). И, честно говоря, мы сильно удивлены почти полным отсутствием эксклюзивов для PS5 в данном списке. Из первой десятки только три игры от первого лица (Demon’s Souls, MLB the Show 21 и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) смогли привлечь внимание аудитории. При этом стоит отметить, что из полного списка только Demon’s Souls доступна исключительно на PS5. Соответственно, можно смело заявить, что эксклюзивные игры аудиторию сейчас интересуют крайне слабо.