Геймеры недовольны оптимизацией Borderlands 4

Хотя Borderlands 4 оставляет желать лучшего в плане оптимизации, при правильных настройках можно добиться заметного прироста производительности на различных видеокартах при минимальном ухудшении визуальной составляющей. В новом видео на YouTube канал MxBenchmarkPC сравнил работу и графику новой части серии от Gearbox на разных разрешениях и видеокартах — от RTX 5080 и RTX 4080 до устаревших RTX 3080 и RTX 3060, используя как NVIDIA DLSS, так и AMD FSR с генерацией кадров и без неё. Видео показывает, что оптимизированные настройки почти не отличаются по качеству от пресета Very High, при этом обеспечивая значительно лучшую производительность — в некоторых случаях до 40%.

С самого релиза было ясно, что Borderlands 4 является одной из самых требовательных игр года, и хотя разработчики уже выпустили патчи с улучшениями производительности и стабильности, работы ещё предстоит много. Показатели игры вызвали активное обсуждение между пользователями, разочарованными работой игры на своих системах. В итоге соучередитель Gearbox Рэнди Питтфорд отметил, что игрокам, упорно стремящимся к 4K без соответствующего железа, стоит перейти на 1440p или воспользоваться NVIDIA DLSS и другими апскейлерами для повышения производительности. Дискуссия разгорелась настолько, что Питтфорд в ответ одному пользователю, который требовал сделать игру красивой без ИИ-апскейла, заявил, что ему придётся «создать собственный движок» и показать, как это делается.