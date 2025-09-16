Геймеры недовольны оптимизацией Borderlands 4

С самого релиза было ясно, что Borderlands 4 является одной из самых требовательных игр года, и хотя разработчики уже выпустили патчи с улучшениями производительности и стабильности, работы ещё предстоит много. Показатели игры вызвали активное обсуждение между пользователями, разочарованными работой игры на своих системах. В итоге соучередитель Gearbox Рэнди Питтфорд отметил, что игрокам, упорно стремящимся к 4K без соответствующего железа, стоит перейти на 1440p или воспользоваться NVIDIA DLSS и другими апскейлерами для повышения производительности. Дискуссия разгорелась настолько, что Питтфорд в ответ одному пользователю, который требовал сделать игру красивой без ИИ-апскейла, заявил, что ему придётся «создать собственный движок» и показать, как это делается.