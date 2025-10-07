Разработчик Dune: Awakening закрывает ключевую студию

Компания Funcom, принадлежащая Tencent и известная по MMO Dune: Awakening, объявила о масштабных изменениях в структуре бизнеса, включающих сокращение персонала и закрытие студии The Outsiders — разработчиков шутера Metal: Hellsinger. После выхода в июне Dune: Awakening стала крупнейшим релизом в истории Funcom, разойдясь тиражом более одного миллиона копий менее чем за две недели и получив звание самой быстро продаваемой игры компании. В официальном заявлении, переданном изданию GamesIndustry, представители Funcom отметили, что Dune: Awakening — крупнейший релиз за тридцать два года существования компании и что проект уже продемонстрировал невероятный потенциал.

Тем не менее, по словам Funcom, переход от этапа активной разработки к долгосрочной поддержке игры в онлайне, параллельно с подготовкой крупного консольного релиза, требует реструктуризации команд и концентрации ресурсов на ключевых направлениях. В компании подчеркнули, что это, к сожалению, означает необходимость попрощаться с ценными коллегами, добавив, что пока невозможно оценить точный масштаб сокращений. Под перестройку попала и студия The Outsiders. Её основатель и креативный директор Дэвид Голдфарб сообщил, что сокращения затронули всех сотрудников, и потому «нашей десятилетней студии предстоит закрыться». По его словам, команда постарается сохранить своё наследие и возродиться в новой форме в будущем, хотя сейчас говорить об этом слишком уж рано.