Samsung вскоре представит уникальную NAND-память

Разработка передовой DRAM и NAND-памяти давно стала сильной стороной Samsung, и компания, по данным инсайдеров, намерена представить новую LPDDR6 на выставке CES в следующем году. Но куда громче звучит другое достижение — корейскому гиганту удалось создать принципиально новый тип NAND-флеш-памяти, который снижает энергопотребление на 96%. На фоне стремительного роста потребностей в памяти для дата-центров ИИ, смартфонов и множества других устройств такая технология становится особенно важной, ведь вместе с увеличением объёмов и скоростей растут и требования к энергопотреблению.

Преимущество новой памяти в том, что блокировка токов ниже порогового напряжения позволяет значительно уменьшить утечки тока и тем самым повысить энергоэффективность. В NAND-памяти используется цепочка архитектура ячеек, соединённых последовательно — и чем больше таких ячеек, тем выше энергопотребление, так как даже при выключенном элементе утечки продолжаются. Кроме того, с ростом «высоты» из многослойной структуры увеличивается энергозатратность операций чтения и записи. И компании Samsung удалось решить эту проблему крайне сложным инженерным механизмом, который позволяет сохранять низкое потребление энергии при высокой скорости передачи данных. Конечно, больше деталей компания поведает уже на официальной презентации, но пока что это выглядит очень даже интересно. Особенно в разрезе смартфонов и прочих представителей мобильной электроники.