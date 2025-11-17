Samsung планирует повышать цену на ОЗУ

По слухам, Samsung готовится резко поднять цены на свою память — речь идёт об одном из самых крупных удорожаний за всё время. По данным издания Reuters, корейский гигант намерен поднять цены примерно на 60%, чтобы успевать за спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта и поддерживать стабильность цепочки поставок. При этом отмечается, что контрактная цена за модуль DDR5 на 32 ГБ уже достигла 230 долларов, что означает почти пятидесятипроцентный рост за месяц — цифра откровенно пугающая. И в таком темпе потребительские модули будут дорожать всё сильнее. Помимо этого, подорожали и модули DDR5 на 16 ГБ и 128 ГБ — также примерно на 50%, что говорит о явно выраженной тенденции роста цен на память, продолжающейся уже несколько недель.

Samsung — один из крупнейших поставщиков DRAM в мире, и раз компания повышает стоимость своих продуктов, почти наверняка другие производители тоже пойдут по «агрессивному» сценарию. Для геймеров это выглядит очень плохо, ведь апгрейд ПК станет заметно дороже. Есть вероятность, что если раньше самым дорогим компонентом системы выступала видеокарта, то теперь больше всего денег придётся вкладывать в оперативную память. Особенно тем, кто хочет иметь на борту 32 ГБ хорошей памяти DDR5 с высокой частотой — такими темпами к Новому году комплекты подорожают до 300-350 долларов. Это просто безумие, ведь ещё летом этот же комплект стоит 120-150 долларов в худшем случае. Видимо, придётся ждать падения цены на ОЗУ.