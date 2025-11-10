Оверклокер поставил рекорд разгона DDR5-памяти

Вчера очередной энтузиаст-оверклокер сумел побить недавно установленный мировой рекорд скорости памяти DDR5 — 13153 МТ/сек. Предыдущий рекорд, принадлежащий пользователю под ником Saltycroissant, продержался почти четыре дня — довольно долго по меркам нынешней гонки частот, когда новые достижения появляются буквально каждые сутки. Однако сегодня о себе заявил оверклокер AiMax, официально зарегистрировавший на HWBot новый результат, подтверждённый в CPU-Z — 13211 МТ/сек. Это самая высокая скорость, которой когда-либо достигала DDR5-память. В своей системе он использовал ту же материнскую плату GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE, что и предыдущие рекордсмены, включая Saltycroissant.

Похоже, что именно эта модель отличается выдающимся набором компонентов, идеально подходящим для экстремального разгона памяти. AiMax применил модуль Patriot Viper Xtreme 5 объёмом 24 гигабайта и процессор Intel Core Ultra 7 265K. Охлаждение и процессора, и памяти осуществлялось жидким азотом, что позволило достичь частоты 6605,7 МГц, эквивалентной 13211 МТ/сек. При этом задержки остались теми же, что и у предыдущего рекорда — CL68-127-127-127-2. Впрочем, конечно, повышение скорости на 58 МТ/сек в реальных сценариях вряд ли принесёт заметный прирост производительности, но для оверклокеров вроде AiMax это вопрос принципа — стремление довести современное «железо» до предела. И, вероятно, в ближайшем будущем подобных рекордов будет гораздо больше.