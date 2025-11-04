Оверклокер поставил новый рекорд разгона DDR5

Соревнования по разгону оперативной памяти DDR5 становятся всё более ожесточёнными — энтузиасты буквально каждый день обновляют мировые рекорды. После того как в прошлом месяце оверклокер Sergmann впервые преодолел отметку в 13000 MT/сек, борьба лишь усилилась. Теперь новые достижения появляются с интервалом в считанные часы — ещё вчера известный оверклокер Hicookie разогнал память до 13034 MT/сек, используя материнскую плату GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE, но вскоре этот результат превзошёл CENS, установив частоту 13040 MT/сек. А сегодня рекорд был снова побит — оверклокер с ником Saltycroissant разогнал 24-гигабайтную планку DDR5 Corsair Vengeance на той же плате Z890 AORUS Tachyon ICE.

Ему удалось не просто слегка улучшить показатель, а увеличить частоту почти на 119 MT/сек относительно результата Hicookie и на 113 MT/сек — по сравнению с достижением CENS. В итоге Saltycroissant стал первым, кто превысил планку в 13100 MT/сек, достигнув впечатляющих 13153 MT/сек. В качестве процессора он использовал Intel Core Ultra 7 265K, а задержки при этом остались такими же, как у предыдущих оверклокеров — по данным CPU-Z, они составили CL68-127-127-127-2. Такие высокие тайминги не способствуют реальному росту производительности, но это естественная плата за экстремальные частоты. Кроме того, оверклокеры настроены добраться до невероятных 14000 MT/сек — это будет крайне сложно, но, судя по стремительному прогрессу, специалистам просто нужно время.