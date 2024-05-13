Геймеру удалось разогнать Nintendo Switch 2

Сегодня на просторах интернета появилось видео, опубликованное на YouTube пользователем naga, которое демонстрирует, что игровую консоль Nintendo Switch можно разгонять. Точнее, речь идёт о её процессоре и графической подсистеме, которая поставляется в базовой конфигурации, но при желании пользователь может её разогнать до более высокой частоты и получить от этого море преимуществ. После разгона консоли геймер заметил в играх Zelda: Breath of the Wild, The Witcher 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Assassin's Creed 3 и Hogwarts Legacy значительный прирост производительности даже несмотря на высокие настройки графики и графические моды. Кроме того, более линейные игры значительно выигрывают от повышения частоты ядра и графической подсистемы — речь о проектах вроде Dark Souls Remastered и Bayonetta 3. 

Впрочем, учитывая значительно более современные характеристики и поддержку технологии NVIDIA DLSS, у преемника Nintendo Switch, вероятно, не будет тех же проблем с производительностью даже в требовательных играх с открытым исходным миром. И даже если системе будет сложно поддерживать стабильные 60 FPS в некоторых проектах, геймеры в любой момент смогут подключить технологию апскейлинга изображения. С другой стороны, инсайдеры уверяют, что консоль нового поколения получит крайне незначительный прирост производительности и надеяться на высокую частоту кадров всё же не стоит. Пока что это сложно комментировать, потому что официальной информации нет.
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