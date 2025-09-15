Геймпад Xbox получил новую функцию в Windows 11

Компания Microsoft начала тестировать новое поведение геймпадов Xbox в операционной системе Windows 11. Теперь при долгом нажатии кнопки Xbox на контроллере будет открываться режим «Представление задач», позволяющий быстро переключаться между приложениями и играми. При этом прежняя функция, которая запускала отключение геймпада при удержании кнопки, тоже сохранится. Команда Windows Insider объясняет, что это изменение согласуется с планами Microsoft по развитию портативных игровых ПК на базе Windows 11. В будущих устройствах Xbox Ally кнопка Xbox при долгом нажатии будет открывать оптимизированный для портативных устройств переключатель задач с новыми анимациями. Пока не совсем ясно, появится ли этот интерфейс на всех игровых компьютерах с Windows 11, но кнопка выглядит весьма интересным решением.

Короткое нажатие на кнопку Xbox по-прежнему открывает Game Bar, откуда доступны виджеты, игры и информация о производительности. Нововведение уже тестируется в канале Dev программы Windows Insider, а значит, в ближайшие месяцы его получат все пользователи Windows 11. Это особенно важно на фоне того, что компания планирует в ближайшем будущем прекратить поддержку операционной системы Windows 10, тем самым предлагая новым пользователям дополнительные удобства, чтобы они перешли на свежую версию операционной системы. Будем надеяться, что в будущем подобных фишек станет лишь больше, так как кому-то геймпад даже важнее клавиатуры с мышкой.