Представлен геймпад ASUS ROG Raikiri II

Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных геймерских контроллеров моделью ROG Raikiri 2, которая может похвастаться автономностью до 30 часов. Новинка также характеризуется возможностью подключения через кабель USB-C, Bluetooth и Wi-Fi (2,4 ГГц), максимальной частотой опроса 1000 Гц, сверхнизкой задержкой в любом режиме подключения, RGB-подсветкой, совместимостью с ОС Windows 10 и 11, а консолями Xbox X/S, Xbox One и портативной ROG Xbox Ally, антидрейфовыми стиками TMR (точнее стиков с эффектом Холла), четырьмя программируемыми кнопками, двухрежимными триггерами, 3,5-мм гнездом для наушников, микрофонным входом и комплектным 3-метровым кабелем с портами USB-C/USB-A. Цена и дата начала продаж геймпада будут объявлены позже.