Геймпады 8BitDo теперь умеют пробуждать Nintendo Switch 2

Производители сторонних геймпадов, которым удалось реализовать возможность беспроводного пробуждения консоли Switch 2 из режима ожидания, обычно с гордостью сообщают об этом, ведь таких контроллеров всё ещё немного. Эта функция остаётся одним из главных преимуществ фирменного Switch 2 Pro, который стоит 90 долларов, поскольку позволяет включать консоль прямо с дивана. Поэтому удивительно, что известная компания 8BitDo не стала громко рекламировать обновление прошивки для своих контроллеров Pro 3 и Ultimate 2, хотя именно оно добавило столь удобную функцию. Прошивка версии 2.0, доступная в приложении Ultimate Software V2 для Windows и Mac, включает поддержку функции shake-to-wake для Switch 2.

После однократной процедуры сопряжения можно просто включить геймпад, слегка его встряхнуть — и консоль проснётся. Геймеры в сети уже подтвердили, что функция действительно работает на Switch 2 с различными контроллерами данного производителя. Ранее отсутствие этой возможности у последних моделей 8BitDo было одной из причин, почему многие западные обозреватели советовали читателям выбирать другие контроллеры. Учитывая цену около 70 долларов за геймпад, отсутствие функции выглядело особенно странно, ведь более дешёвые варианты, такие как GuliKit ES Pro за 30 долларов, уже давно умеют пробуждать Switch 2 по беспроводной связи. Видимо, компания это тоже понимает, так что решила тихо устранить недоработку и тем самым наладить связь с аудиторией.