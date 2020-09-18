Геймпады от Xbox One работают с новой приставкой

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что геймпады от Xbox One отлично работают с новой консолью компании Microsoft. Это значит, что если у вас уже есть арсенал геймпадов, то вы можете его использовать с приставкой нового поколения и не покупать еще кучу аксессуаров. Конечно, это приятный бонус, особенно если вы большой фанат приставки, накупивший море различных гаджетов. Более того, инженеры компании Microsoft рассказали о том, что они разработали специальную технологию, которая уменьшит инпут-лаг на геймпадах от старой консоли. Это позволит производителю получить действительно крутое решение, а пользователи заметят, что игра реагирует на нажатия буквально моментально. Ждем новостей.