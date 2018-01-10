Gemini PDA - очень странный девайс

На выставке CES 2018 показывают много разных устройств - интересных и не очень. Планшетный компьютер Gemini PDA относится к интересным, без всякого сомнения. Это карманный компьютер, который больше похож на смартфон с аппаратной клавиатурой, как в фильмах про шпионов. Вот только проблема - он работает на операционной системе Android, которую никто серьезно не воспринимает в бизнес-сегменте, а кому-то помимо бизнесменов этот продукт вообще не нужен. Если вы захотите аппаратную клавиатуру для смартфона, то просто купите ее отдельно к своему гаджету, а не будете отдавать достаточно приличные деньги за этот гаджет для энтузиастов. Да и стоит понимать, что такого рода продукты слишком долго разгоняются - Gemini PDA нужно еще года три, дабы найти свою нишу и получить достаточно обновлений в свой арсенал.