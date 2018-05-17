Генеральный директор NVIDIA комментирует партнерскую программу GeForce

Недавно Nvidia провела конференцию по своим последним финансовым результатам, одним из которых был призыв Jen-Hsung Huang, он является генеральным директором Nvidia. Его спросили об отмене Партнерской программы Geforce в отношении того, как Nvidia пришла к этому решению и каковы возможные последствия на рынке.Jen-Hsung Huang «Большая часть экосистемы охватила его, но некоторые люди его ненавидели». По его мнению, один игровой бренд (скажем, ROG) на бренд видеокарты (NVIDIA) будет более понятным. Больше видеокарт серии (Gaming / ROG / AMD / NVIDIA) и бренды под одной меткой (ROG) будут менее понятным.