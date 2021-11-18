Гибридная камера моментальной печати Fujifilm Instax Mini Evo

Гибридная мгновенная камера Fujifilm Instax Mini Evo оснащена десятью эффектами объектива, включая «Мягкий фокус» и «Утечка света», а также десятью пленочными эффектами, включая «Монохромный» и «Ретро».
Использование приложения для смартфонов «instax mini Evo 2»значительно расширит удовольствие от фотосъемки с помощью instax. Функция «ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ» позволяет использовать «mini Evo» в качестве принтера для смартфона, распечатывая снимки, сделанные с помощью смартфона. В приложении также впервые появилась функция «СОХРАНЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ», позволяющая пользователям сохранять фотографию, напечатанную с помощью «mini Evo», на смартфоне в виде изображения, украшенного рамкой instax, что позволяет обмениваться фотографиями instax в социальных сетях.