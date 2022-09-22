Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master получилась просто огромной

Если вы следите за рынком видеокарт, то знаете, что недавно компания NVIDIA официально представила свои новые решения, которые даже в референсном исполнении выглядят крайне привлекательно, но занимают много места в компьютере. Теперь же появились первые фотографии видеокарты Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master, на которых заметно, что новинка действительно очень большая. Она в четыре раза больше компактных решений прошлого поколения, занимает в корпусе сразу четыре слота и выделяется даже на фоне конкурентов безумных размеров радиатором. Вероятно, такие размеры радиатора напрямую связаны с тем, что графический чип конкретно в этой видеокарте будет разогнан с завода, так что пользователю нужно дополнительное охлаждение.

Впрочем, у потенциальных конкурентов ситуация примерно такая же — все делают большие радиаторы, так как видеокарта потребляет действительно много энергии и, соответственно, греется сильно. Чтобы это исправить, производители делают большие радиаторы и ставят по три вентилятора — если вы изучали предложение, то там просто нет видеокарт на двух вентиляторах, везде их три. Это значит, что ожидать существенный прирост производительности действительно стоит, но взамен пользователь заплатит безумным потреблением энергии и, конечно, дополнительным шумом в корпусе. Но здесь уже каждый выбирает для себя сам — лучше больше FPS в играх но с большим шумом или меньше FPS, но в тишине. Вероятно, все выберут первый вариант.
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