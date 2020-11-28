Gigabyte NVIDIA NVLink мост для подключения двух видеокарт GeForce RTX 30

Gigabyte начнет продажи нового моста NVLink "GC-ANVLINK" для серии видеокарт GeForce RTX 30 уже на следующей неделе. Мост уже поддерживает установку двух RTX 3090, пока что это единственная карта, поддерживающая его в видеокартах серии RTX 30. Поддерживается режим 2-Way SLI для графических плат NVIDIA GeForce RTX 30-серии.

Вариант исполнения для тандема плат, занимающих 4 разъема PCI-E. Мост AORUS NVLINK предназначен для соединения двух графических плат 30-серии средствами технологии NVLINK SLI. Вы можете рассчитывать на ощутимый прирост производительности в играх на максимальном экранном разрешении и наивысшем качестве изображения.