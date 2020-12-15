Как известно, рекомендованная цена графических адаптеров Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT равна 580 и 650 долларов соответственно. Однако в реальности цены окажутся другими. Например, модель Gigabyte Radeon RX 6800 Aorus Master оценена в 720 долларов, а Radeon RX 6800 XT Aorus Master – 900 долларов, что на 140 и 250 долларов дороже официальных цен от AMD. Что до модели Radeon RX 6800 XT Gaming OC, то её рекомендованная цена равна 850 долларов, а RX 6900 XT официально оценена в 1000 долларов. Так или иначе, но даже за такие деньги купить новинки практически невозможно из-за повсеместного дефицита.