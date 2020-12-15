Gigabyte Radeon RX 6800 Aorus Master оценена в $720

Как известно, рекомендованная цена графических адаптеров Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT равна 580 и 650 долларов соответственно. Однако в реальности цены окажутся другими. Например, модель Gigabyte Radeon RX 6800 Aorus Master оценена в 720 долларов, а Radeon RX 6800 XT Aorus Master – 900 долларов, что на 140 и 250 долларов дороже официальных цен от AMD. Что до модели Radeon RX 6800 XT Gaming OC, то её рекомендованная цена равна 850 долларов, а RX 6900 XT официально оценена в 1000 долларов. Так или иначе, но даже за такие деньги купить новинки практически невозможно из-за повсеместного дефицита.

Комментарии и отзывы Gigabyte Radeon RX 6800 Aorus Master
Обзоры:
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
Новости:
Inno3D показала видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED

Inno3D представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti iCHILL X3 RED. Карта получила заводской разгон, кроме т...
ASUS представила видеокарты серии GeForce RTX 30 ROG STRIX в белом исполнении

ASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition предложит в общей сложности шесть видеокарт, три модели станд...
Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Hitomi Edition самая красивая видеокарта на рынке

Yeston представила наверное, одну из самых красивых видеокарт серии Radeon RX 6800. Видеокарта будет выпу...
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Бюджетный смартфон OPPO A15s получит 4 Г...
Бюджетный смартфон OPPO A15s получит 4 ГВ сеть утекло рекламное изображение бюджетного смартфона OPPO A15s, который еще не был представлен официа...
AZZA выпустила корпус Pyramid 804 имеющи...
AZZA выпустила корпус Pyramid 804 имеющиВсего AZZA выпустит 3 версии корпуса. PYRAMID 804 совместим с E-ATX (шириной 300 мм или меньше) / ATX / M...
Acer Predator X34 S создан для киберспор...
Acer Predator X34 S создан для киберспорИгровые мониторы это уникальный сегмент рынка, который привлекает пользователей достаточно интересными те...
Nokia 9.3 PureView переносится на следую...
Nokia 9.3 PureView переносится на следуюЗапуск смартфона Nokia 9.3 PureView снова был отложен и теперь его стоит ожидать только в первом полугоди...
Новый трекер активности для детей от Gar...
Новый трекер активности для детей от GarКомпания Garmin выпустила трекер активности с ярким дизайном для детей Vivofit Jr 3. ...
К 2025 Google откажется от пластика...
К 2025 Google откажется от пластикаКомпания Google обязалась сделать упаковку своей продукции на 100% без пластика к 2025 году, а 50% матери...
Ноутбук Fujitsu UH-X/E3 весит всего 634 ...
Ноутбук Fujitsu UH-X/E3 весит всего 634 Компания Fujitsu пополнила ассортимент ноутбуков моделью UH-X/E3, которая весит всего 634 грамма. Новинка...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70A...
Представлен смарт-монитор Samsung 32M70AКомпания Samsung пополнила ассортимент мониторов необычной моделью 32M70A, которая может похвастаться сма...
MediaTek представила чип для телевизоров...
MediaTek представила чип для телевизоровНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания MediaTek готовит св...
Новая версия ноутбука Acer Swift 5 оцене...
Новая версия ноутбука Acer Swift 5 оценеКомпания Acer выпустила в России новую версию тонкого ноутбука Swift 5, который в числе прочего может пох...
ADATA представила вместительный корпус X...
ADATA представила вместительный корпус XADATA представила вместительный корпус XPG DEFENDER PRO с широкими возможностями для моддинга. Корпус отл...
Royole FlexPai 2 5G с 12 ГБ + 512 ГБ пам...
Royole FlexPai 2 5G с 12 ГБ + 512 ГБ памFlexPai 2 запущен в качестве второго складного смартфона от китайского производителя Royole в Китае. ...
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor