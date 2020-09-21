Gigabyte анонсировала видеокарту GeForce RTX 3080 VISION OC в белом исполнении

Gigabyte анонсировала видеокарту GeForce RTX 3080 VISION OC в белом исполнении.

Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC сочетает в себе черную печатную плату и белую систему охлаждения с алюминиевыми вставками, это сам корпус видеокарты, вентиляторы, металлическая пластина.

Видеокарта имеет конструкцию с тремя вентиляторами. Система охлаждения представлена массивным радиатором и тепловыми трубками толщиной 6 мм, всего 6 трубок.

Ожидается, что видеокарт получит заводской разгон. На задней панели есть два разъема HDMI 2.1 и три разъема DisplayPort 1.4a. Карта имеет длину 320 мм. Цена и дата выхода на рынок видеокарты не раскрыты.
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