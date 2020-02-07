Gigabyte представила модули памяти Designare

Новые модули памяти серии Designare состоят из чипов Dual Rank. XMP профиль позволяет автоматически разогнать память с таймингами 16-18-18-38 и напряжением 1.35 В. Gigabyte выпустила наборы емкостью 64 Гб (два модуля по 32 Гб).

Чипы памяти были тщательно протестированы на материнских платах чипсета AMD X570, AMD B450, AMD TRX40, Intel X299 и Z390. Gigabyte Designare обеспечивает изящный дизайн с ярким RGB-блингом.

Модули высотой 32 мм и оснащены белым радиатором изготовленным из алюминия.

Производитель дает пожизненную гарантию на представленную оперативную память.