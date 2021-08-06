Gigabyte представила видеокарты RX 6600 XT EAGLE и RX 6600 XT Gaming

Gigabyte представила две видеокарты RX 6600 XT EAGLE и RX 6600 XT Gaming для достойного игрового процесса в разрешении 1080p в современные игры. Обе модели имеют схожий дизайн. Они сочетают в себе новейшие игровые возможности платформы AMD RDNA 2, такие как аппаратное ускорение трассировки лучей, поддержку DirectX 12 Ultimate и оптимизацию под AMD FidelityFX. Видеокарты получили систему охлаждения с тремя вентиляторами. Серия RX 6600 XT оснащена графическим процессором Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине, обеспечивая максимальную пропускную способность 256 ГБ/с. Кроме того, видеокарты имеют кэш-память на 32 МБ Infinity Cache.

Ожидается, что новинки поступят в продажу уже в этом месяце.
Комментарии и отзывы Gigabyte RX 6600 XT EAGLE и RX 6600 XT Gaming
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