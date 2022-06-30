Gigabyte представила видеокарты линейки GeForce GTX 1630

Компания Gigabyte представила видеокарты серии GeForce GTX 1630. Две модели GeForce GTX 1630 OC 4G и GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G. Обе карты имеют 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с 64-битной шиной. Версия OC получила заводской разгон до 1815 МГц.

GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G имеет низкопрофильную конфигурацию с одним 80-мм вентилятором. Длина видеокарты составляет менее 170 Гц, что делает ее идеальным вариантом для компактных сборок.

Видеокарта GeForce GTX 1630 OC Low Profile 4G оснащена передовой системой охлаждения. Это видеокарта половинной высоты с низкопрофильным кронштейном, что позволяет геймерам легко устанавливать ее в различные корпуса. Эта видеокарта имеет четыре видеовыхода: DisplayPort 1.4, DVI-D и HDMI 2.0b. Рекомендуемый блок питания составляет 300 Вт.

Стоимость и доступность моделей не раскрыты.