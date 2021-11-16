Gigabyte регистрирует четыре видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ

Ожидается, что NVIDIA готовит еще один цикл выпуска своей видеокарты RTX 2060 - на этот раз в сочетании с 12 ГБ памяти GDDR6. Gigabyte зарегистрировала четыре разные модели карт в ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Четыре карты Gigabyte имеют номера моделей GV-N2060OC-12GD, GV-N2060D6-12GD, GV-N2060WF2OC-12GD и GV-N2060WF2-12GD. Однако помните, что не все зарегистрированные видеокарты поступают на рынок.

Возрождение NVIDIA RTX 2060 в соответствии с текущими рыночными условиями говорит о многом. Хотя NVIDIA производит как можно больше 8-нм карт с партнером-производителем Samsung, текущее состояние рынка цен на видеокарты не оставляет сомнений в том, насколько успешно NVIDIA смогла справиться как с логистическими, так и с материальными ограничениями, с которыми в настоящее время сталкивается рынок полупроводников. Производственный процесс 12-нм, безусловно, имеет больше возможностей, чем 8-нм техпроцесс Samsung, в то же время возможности майнинга RTX 2060 уступили графическим картам семейства Ampere, а это означает, что майнеры, скорее всего, не будут рассматривать их как жизнеспособные варианты для майнинга, что также повысит доступность для потребителей. Если конечно карта будет близка к ожидаемой цене в 300 долларов после выпуска.