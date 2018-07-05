Gigabyte выходит на рынок DRAM памяти с AORUS RGB

Gigabyte анонсировала свою первую поддерживаемую XMP DRAM память, AORUS RGB. Модули памяти DDR4 XMP 3200 будут продаваться в объеме 16 ГБ (8 ГБ*2), она будет оснащена передовой технологией AORUS RGB, она будет идеально подходить тем людям, которые ищут комбинацию высокого уровня производительности и наличие RGB освещения.Программное обеспечение GIGABYTE RGB Fusion или RGB Fusion Link позволяет пользователям легко управлять освещение, а также они имеют 5 встроенных режимов подсветки, чтобы вы могли наслаждаться самыми высокопроизводительными наборами памяти с множеством эффектов RGB освещения.