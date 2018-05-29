Gigabyte выпускает GeForce GTX 1050 (3 ГБ)

Gigabyte является первым, кто опубликовал страницу продукта, и теперь они подтверждают спецификации. Как вы можете видеть, версия 3 ГБ - это настоящая, полноценная видеокарта, однако, она имеет существенное изменение в контроллере памяти, это 96-битная шина памяти. Таким образом, вы получаете дополнительные 1 ГБ памяти, а ваша пропускная способность памяти снизится примерно на 25%. Однако хорошая новость заключается в том, что количество шейдеров и базовые частоты были значительно увеличены по сравнению с моделью 2 ГБ. 1050 3 ГБ теперь имеет 768 шейдерных блоков, что на уровне 1050ti.
Boost: 1556 MHz/ Base: 1417 MHz в играх
Boost: 1556 MHz/ Base: 1417 MHz в играх