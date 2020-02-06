Gigabyte выпустила память Designare Memory

Компания Gigabyte официально представила новый комплект оперативной памяти под названием Designare Memory, который является продуктом исключительно для тех, кто создает контент. То есть, это оперативная память не для геймеров, которые хотят получить больше производительности в любимых играх и не для тех, кто планирует много времени проводить в современных шутерах. Это память для мощных систем, на которых будут запускать сложные программы, работать с различным софтом и всем в таком духе. Конечно, память Designare Memory стоит дороже, чем аналоги для геймеров, так как здесь более продвинутые характеристики, уникальные технологии и различные преимущества, которые недоступны в обычной оперативной памяти. За это нужно будет доплатить.