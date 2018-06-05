Gigabyte выпустит комплекты памяти AORUS DDR4 RGB

Gigabyte хочет заняться рынком памяти, выпустив комплекты AORUS DDR4 RGB Memory. Память будет выпущена в комплекте с 2x 8 ГБ, которые будут работать на частотах до 3200 МГц.В настоящее время мы не знаем цены, доступность и сроки. Однако они хорошо выглядят и напоминают серию TridentZ от G.Skill. Новая Gigabyte AORUS DDR4 RGB память будет иметь поддержку GIGABYTE RGB Fusion, поэтому вы можете управлять системой RGB освещения с помощью собственного программного обеспечения.