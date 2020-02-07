Gigabyte запускает память Designare DDR4-3200 на 64 ГБ

Многие карты памяти оснащены большим количеством настраиваемого RGB-освещения, но не комплектом Designare Memory 64GB 3200 МГц. Gigabyte расширяет линейку продуктов под брендом Designare и выпустила комплект памяти на 64 Гб, состоящий из двух 32-Гб модулей памяти DDR4.

Новый Designare Memory может похвастаться серебристыми анодированными алюминиевыми теплоотводчиками и гладким, низкопрофильным дизайном. Вы сможете заполнить все слоты и установить до 256 ГБ памяти.

Представленные модули Designare Memory характеризуются эффективной тактовой частотой в 3200 МГц и относительно низкими задержками в CL16-18-18-38. Рабочее напряжение составляет 1,35 В. Поддерживаются профили XMP для лёгкого разгона.

Gigabyte заявляет, что новый комплект полностью совместим с материнскими платами на чипсетах AMD B450, X570 и TRX40, а также Intel Z390 и X299. Цена и доступность будет объявлена позже.