Глава Arm: дефицит полупроводников продолжится и в 2022

Глобальная нехватка важных компонентов для широкого спектра технологических продуктов, похоже, совершенно не уменьшится, поскольку многочисленные отраслевые прогнозы указывают на то, что нехватка чипов выйдет за рамки декабря 2021 года. Генеральный директор Arm Саймон Сегарс считает, что ухудшение ситуации может нанести ущерб продажам технологической продукции, в том числе смартфонов, в праздничный период конца года. Сегарс видит увеличивающийся разрыв между спросом и предложением, который, по его мнению, является рекордным на текущий момент и не изменится в лучшую сторону в обозримом будущем.

Прогнозируется, что глобальный дефицит полупроводников будет продолжаться до декабря 2022 года, поскольку производители микросхем пытаются устранить отставание от невыполненных заказов от крупных производителей. Босс Arm также считает, что потребители будут вынуждены получать заказы на устройства по расписанию. То есть, условно говоря, вырастут сроки поставки смартфонов, компьютерных комплектующих, автомобилей и любой другой техники, которая использует полупроводники в своей конструкции. И хотя некоторые крупные производители микросхем продолжают расширять свои операции и технологии, чтобы решить проблему нехватки микросхем, похоже, что эти шаги пока не принесли желаемого результата. Впрочем, будем ждать новостей уже в следующем году, когда ситуация, возможно, будет хотя бы слегка исправлена крупными производителями микросхем.
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