Глава Arm отчитался о глобальном росте ИИ

Генеральный директор компании Arm Рене Хаас сегодня подчеркнул, что компания продолжает получать выгоду от высокого спроса на ИИ-технологии. Правда, несмотря на это, акции Arm упали более чем на 4% в начале торгов из-за опасений инвесторов по поводу возможного снижения спроса на ИИ. Но его заявления помогли успокоить инвесторов — в ходе интервью акции Arm отыграли более 1% потерь. Хаас подчеркнул, что вопреки опасениям спрос на ИИ-решения не замедляется, а только растёт. Он отметил, что в чипах Amazon Graviton более 50% новых установок уже базируются на Arm, а 90% крупнейших клиентов Amazon используют Arm-продукты. Более того, ИИ-вычисления, включающие обучение и инференс больших языковых моделей, тоже работают на Arm-платформе.

В этом сегменте NVIDIA является лидером, а эта компания в паре с графическими ускорителями использует процессоры именно на базе Arm. Хаас назвал это отличным партнёрством, благодаря которому Arm ускоряет рост в облачных вычислениях и в сфере ИИ. Он также прокомментировал ситуацию с DeepSeek, подчеркнув, что снижение стоимости моделей не делает существующие ИИ-решения устаревшими. По его мнению, новые модели просто создаются на основе уже существующих передовых решений, а это не отменяет дальнейшего развития ИИ. И частично это логично, потому что в любом случае искусственный интеллект нужно обучать, а для этого нужны внушительные мощности, которые без участия Arm сформировать будет невозможно в ближайшем будущем.
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