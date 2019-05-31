Глава Ubisoft заинтриговал геймеров, раскрыв планы на E3 2019

2019-05-31, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Ubisoft; [53]
Ubisoft выпустила трейлер, рассказав о планах на выставку E3 2019, которая пройдет уже в июне.

В ролике французы пообещали рассказать геймерам о Rainbow Six Siege, The Division 2, For Honor и Ghost Recon: Breakpoint. Последнюю игру Ubisoft анонсировала еще в начале мая, и уже успела показать геймплей, и раскрыть дату релиза. Возможно, что на E3 геймерам расскажут о новом векторе развития серии, который повернулся в сторону жанра «выживание».

На выставке прозвучат и новости касательно Assassin’s Creed: Odyssey, Trials Rising и Steep. Ubisoft готовит обновления для этих игр, и планирует рассказать о них на E3. К тому же компания проведет показательные матчи по своим играм с участием знаменитостей.

К новостям о вышедших играх подключатся и анонсы новинок. В конце ролика глава Ubisoft Ив Гийемо рассказал, что геймерам стоит ждать один или два анонса. Возможно, первым из парочки станет Ubisoft Premium Pass, который «засветился» на сайте компании в начале недели. Второй анонс могут оставить для Watch Dogs 3 или новой Splinter Cell, которые начали мелькать в Сети в виде слухов.

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