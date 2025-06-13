Глобальную версию планшета Nubia Pad Pro оценили в 420 евро

Компания Nubia представила глобальную версию планшета Nubia Pad Pro, который вышел в Китае еще в апреле. Итак, новинка появится в европейской продаже 24 июня по цене в 420, 490 и 580 евро за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что планшет получил восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой 3,3 ГГц и графикой Adreno 750, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенную память UFS 4.0, многослойную систему охлаждения, 10,9-дюймовый дисплей с разрешением 2880:1800 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации касания 840 Гц, четырехканальные динамики с поддержкой звуковых эффектов dtsX, корпус толщиной 7,3 мм, АКБ ёмкостью 10100 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт.