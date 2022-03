God of War может получить экранизацию сериала

Сообщается, что Amazon Studios и подразделение Sony PlayStation Productions ведут переговоры о создании адаптации сериала God of War в прямом эфире. В сообщении говорится, что в проекте участвуют Марк Фергус и Хоук Остби, наиболее известные по работе над фильмами «Пространство» и «Детям человеческим». Естественно Sony, и Amazon отказались комментировать отчет.

God of War — одна из старейших франшиз Sony, включающая семь основных игр на четырех консолях. Самой последней игрой была God of War 2018 года, которая была своего рода мягкой перезагрузкой франшизы, где они представили игрокам Атрея, сына Кратоса, и пантеон скандинавских богов. Продолжение God of War сейчас находится в разработке в студии Santa Monica Studio и, как ожидается, выйдет в этом году.