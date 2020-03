Sony создает свои эксклюзивные проекты для игры на ПК. Начав с проекта Death Stranding и Horizon Zero Dawn, компания планирует запустить еще один. Возможным вариантом являлась игра God of War.

В октябре 2019 года Кори Барлог, директор игры God of War, сказал что хотел бы видеть игру на компьютере. Тем более фанаты, этого тоже ждут. Компания изменила маркировку игры, изменив с "Only on PlayStation" на "PlayStation".