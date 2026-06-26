Goodram выпустит память DDR4 на 4 ГБ

Ситуация на рынке оперативной памяти оказалась настолько ужасной, что компания Goodram решила возродить планки памяти DDR4 на 4 ГБ. Да, ещё совсем недавно никто не мог представить, что рынок снова вернётся к конфигурациям с 4 ГБ оперативной памяти, но дефицит чипов памяти сильно меняет условия рынка. Ситуация выходит из-под контроля, поскольку спрос со стороны ИИ постоянно поглощает всё больше чипов памяти для серверов. Это сильно усложнило производство ПК с большими объёмами ОЗУ, из-за чего многие производители ноутбуков и готовых систем теперь предлагают устройства со всего 8 ГБ оперативной памяти.

То, что раньше считалось минимально допустимым уровнем, сегодня стало стандартной конфигурацией, но тенденция, похоже, продолжает ухудшаться. Уже несколько лет в рознице практически не встречаются модули DDR4 на 4 найти в продаже такую память было достаточно трудно. Но вскоре такая память будет появляться достаточно часто, так как крупные компании работают в этом направлении. И многим пользователям это действительно подарит возможность собрать себе игровой или рабочий компьютер по более или менее разумной стоимости. Конечно, модули DDR5 на 16 ГБ, 32 ГБ и выше тоже существуют, но их цена нередко достигает сотен и даже тысяч долларов за комплект. Для многих пользователей это неподъёмные деньги — у многих бюджет на всю систему менее 1000 долларов. И в таком сценарии возможность купить 4 ГБ оперативной памяти окажется определённым выходом из ситуации.
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