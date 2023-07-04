Google Bard будет обучаться на любой информации из интернета

Компания Google внесла небольшое, но важное изменение в свою политику конфиденциальности, фактически претендуя на всё то, что вы публично публикуете в интернете для использования в обучении своих моделей искусственного интеллекта. Исходная формулировка раздела их политики конфиденциальности утверждала, что публичные данные будут использоваться для коммерческих целей, исследований и для улучшения сервиса Google Translate. Однако теперь раздел был обновлен следующим образом: «Google использует информацию для улучшения наших сервисов и разработки новых продуктов, функций и технологий, которые приносят пользу нашим пользователям и обществу. Например, мы используем доступную публично информацию для помощи в обучении моделей искусственного интеллекта Google и создания продуктов и функций, таких как Google Translate, Bard и возможности Cloud AI».

Далее в тексте политики конфиденциальности Google есть ещё один раздел, который приводит примеры публично доступной информации, которую они стремятся собирать: «Например, мы можем собирать информацию, которая публично доступна онлайн или из других общедоступных источников, чтобы помочь в обучении моделей искусственного интеллекта Google. Или, если информация о вашем бизнесе появляется на веб-сайте, мы можем индексировать и отображать её на сервисах Google». Это значит, что буквально любая информация, которая есть в сети, будет использоваться для обучения ИИ от компании Google, хотите вы того или нет.
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