Google Chromecast неожиданно перестал работать по всему миру

Сегодня на просторах интернета появилось очень много сообщений о сбоях в работе второго поколения Chromecast и аудиостриминговых устройствах Chromecast Audio. Пользователи сталкиваются с ошибкой «Ненадёжное устройство» при попытке передать контент — об этом сообщает в том числе достаточно авторитетное издание 9to5Google. Скриншоты ошибки, опубликованные пользователями на форуме Reddit, гласят, что устройство «Не может быть проверено» — это может быть вызвано устаревшей прошивкой, если верить информации от самой Google. Это вызвало опасения, что устройства вскоре могут отправиться на цифровое кладбище Google. «Мы знаем о проблеме, затрагивающей некоторые устройства старых поколений Chromecast», — сообщила представитель Google Никол Аддисон в электронном письме. «Как только у нас появятся дополнительные детали и решение, мы поделимся ими».

Стоит напомнить, что компания Google прекратила выпуск Chromecast в августе прошлого года, но заявила, что продолжит выпускать обновления программного обеспечения и безопасности для последних моделей. Когда в 2023 году была прекращена поддержка оригинального Chromecast, компания обновила соответствующие справочные статьи. Возможно, она поступит так же и в этот раз, но, надеемся, это произойдёт не скоро — особенно для Chromecast Audio, который хоть и устарел, но по-прежнему остаётся уникальным и стильным устройством в своем классе. Но рано или поздно все эти гаджеты отправятся на пенсию.
Представлен Mini LED-телевизор Philips MLED910 …
Компания TP Vision объявила о выпуске телевизоров Philips MLED910 и Philips MLED950, которые основаны на …
Представлен OLED EX-телевизор Philips OLED810…
Компания TP Vision пополнила ассортимент телевизоров моделями Philips OLED810 и OLED760, которые получили…
Телевизор Infinix Y1V QLED TV оценен в 160 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров моделью Y1V QLED, которая обойдется на дебютном индийс…
Представлен 100-дюймовый телевизор Tuvio от Яндекса…
«Яндекс Фабрика» объявила о выпуске нового телевизора под брендом Tuvio, который может похвастаться диаго…
Проектор Acer X1329 выпустили в России…
В России стартовали продажи проектора Acer X1329, который оценен в 57 тысяч рублей. Первое время новинка …
LG Display показала OLED-дисплей нового поколения…
Сегодня компания LG Display официально раскрыла все подробности о своей новой технологии OLED-дисплея с ч…
75-дюймовый Konka G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV оценен в …
Компания Konka пополнила ассортимент телевизоров моделью G9W Mini AI-LED Art Wallpaper TV, которая получи…
Светодиодные экраны от Детектор Групп: качество и надежность…
В современном мире визуальная информация становится все более актуальной. Светодиодные экраны представ…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдноОбзор Яндекс ТВ Станция Бейсик 55: база, за которую не стыдно
Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550Телевизор на кухню или дачу. Обзор AKAI TA32BF550
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor