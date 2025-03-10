Google Chromecast неожиданно перестал работать по всему миру

Сегодня на просторах интернета появилось очень много сообщений о сбоях в работе второго поколения Chromecast и аудиостриминговых устройствах Chromecast Audio. Пользователи сталкиваются с ошибкой «Ненадёжное устройство» при попытке передать контент — об этом сообщает в том числе достаточно авторитетное издание 9to5Google. Скриншоты ошибки, опубликованные пользователями на форуме Reddit, гласят, что устройство «Не может быть проверено» — это может быть вызвано устаревшей прошивкой, если верить информации от самой Google. Это вызвало опасения, что устройства вскоре могут отправиться на цифровое кладбище Google. «Мы знаем о проблеме, затрагивающей некоторые устройства старых поколений Chromecast», — сообщила представитель Google Никол Аддисон в электронном письме. «Как только у нас появятся дополнительные детали и решение, мы поделимся ими».

Стоит напомнить, что компания Google прекратила выпуск Chromecast в августе прошлого года, но заявила, что продолжит выпускать обновления программного обеспечения и безопасности для последних моделей. Когда в 2023 году была прекращена поддержка оригинального Chromecast, компания обновила соответствующие справочные статьи. Возможно, она поступит так же и в этот раз, но, надеемся, это произойдёт не скоро — особенно для Chromecast Audio, который хоть и устарел, но по-прежнему остаётся уникальным и стильным устройством в своем классе. Но рано или поздно все эти гаджеты отправятся на пенсию.