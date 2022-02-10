Google Cloud выбирает процессоры AMD EPYC 3-го поколения для нового экземпляра

Компания AMD сегодня объявила о том, что процессоры AMD EPYC будут использоваться в новом предложении виртуальных машин C2D от Google Cloud, предоставляя клиентам высокую производительность и вычислительную мощность для высокопроизводительных рабочих нагрузок, связанных с памятью, в таких областях, как автоматизация электронного проектирования и вычислительная гидродинамика. Это объявление продолжает развитие процессоров AMD EPYC, отмечая третье семейство инстансов на базе процессоров EPYC 3-го поколения в Google Cloud, присоединяясь к инстансам T2D и N2D.

Благодаря процессорам AMD EPYC и высокой плотности ядра виртуальные машины C2D обеспечат самый большой размер виртуальных машин в семействе, оптимизированном для вычислений, в Google Cloud. Кроме того, благодаря производительности процессора EPYC для рабочих нагрузок, ориентированных на вычисления, Google Cloud продемонстрировал, что виртуальные машины C2D могут обеспечить до 30% более высокую производительность для целевых рабочих нагрузок по сравнению с виртуальными машинами на базе EPYC предыдущего поколения при сопоставимом размере.
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