Google думает купить Epic Games

В августе 2020 года Epic Games подала иск против Apple из-за «монополистической практики» в App Store. Позже в тот же день он начал аналогичное дело против Google. Несмотря на различия в магазинах и в том, что они позволяют, жалобы по сути идентичны: требуя от производителей приложений обрабатывать покупки в приложениях через свои внутренние платежные системы (gри этом заявляя о 30% -ном сокращении), так как Apple и Google эффективно поддерживают монополию и подавляют конкуренцию. Это большое дело и победа Epic Games почти наверняка вызовет массовые изменения в App Store и Google Play, которые будут стоить Apple и Google значительных денег. Естественно, ни одна из компаний не хочет этого, и, согласно обновленной документации, основанной на недавно отредактированной информации, Google даже зашел так далеко, что рассматривал возможность покупки части или всей Epic для устранения «угрозы» конкуренции.

«Не довольствуясь договорными и техническими барьерами, которые компания тщательно создавала для устранения конкуренции, Google использует свой размер, влияние, власть и деньги, чтобы побудить третьи стороны к заключению антиконкурентных соглашений, которые еще больше укрепят его монополии», — заявили журналисты The Verge.

Решение, безусловно, достаточно интересное — зачем тратить ресурсы на выплаты разработчикам, если можно просто купить того, кто подал на тебя в суд, после чего совершенно спокойно заниматься своими делами и дальше.
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